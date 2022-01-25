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25.01.2022 (12:03)

Более 20 подвижных полевых пунктов управления ЮВО задействовано в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке

Более 20 подвижных полевых пунктов управления (ПППУ) соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) задействовано в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке.

Личный состав соединений управления общевойсковых армий ЮВО, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии приступил к совершению марша в районы развертывания ПППУ.

В целях обеспечения безопасности на маршрутах движения колонн военной техники организована непрерывная и всесторонняя разведка силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты, расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами и разведывательных дозоров.

Маскировку выдвижения обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы и военные инженеры.

В городской черте и на дорогах общего пользования военную технику сопровождают подразделения военной автоинспекции.

В целях обеспечения охраны полевых пунктов управления в войсках округа будут привлечены войсковые подразделения военной полиции. По замыслу тренировки им предстоит отразить атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Занятия с пунктами управления объединений, соединений и воинских частей ЮВО проводятся под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. В них также задействованы управления штаба округа, командный состав объединений и соединений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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