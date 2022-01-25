25.01.2022 (12:36)

На военной базе ЮВО в Армении организованы киносеансы для личного состава

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в новом культурно-досуговом центре организована демонстрация советских и российских кинофильмов для военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.

Также на территории базы ЮВО ежедневно работает музей соединения, проводятся спортивные и культурно-досуговые мероприятия не только для военнослужащих, но и для членов их семей, организуются мероприятия и с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

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