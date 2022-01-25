25.01.2022 (12:30)

В Ставропольском крае спецназ ЮВО в сложных метеорологических условиях десантировался в тыл условного противника

Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в рамках специальных учений на Ставрополье совершили десантирование с высоты около 2 тыс. м в сложных метеорологических условиях.

Прыжки выполнялись с парашютными системами специального назначения «Арбалет-2» из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». Десантирование военнослужащих и работу экипажа осложняли порывистый ветер до 12 м/с, низкая облачность и снег.

После приземления военнослужащие приступили к 30-километровому марш-броску к месту дислокации лагеря условного незаконного вооружённого формирования (НВФ). Военнослужащим ЮВО предстоит обнаружить лагерь условных боевиков, уничтожить его и изъять секретные документы.

Для допуска к прыжкам с парашютными системами специального назначения «Арбалет-2» военнослужащие прошли подготовку под руководством опытных инструкторов. В ходе практических занятий были отработаны укладка парашютов и действия при приземлении на деревья, воду и высоковольтные провода.

Всего в зимнем учебном периоде военнослужащим спецназа ЮВО предстоит совершить более 26 тыс. прыжков с парашютом.

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