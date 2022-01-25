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25.01.2022 (12:09)

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Фото Видео

В Ростовской области на полигонах Кузьминский и Кадамовский проводится отборочный этап конкурса полевой выучки «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) среди военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из 120-мм миномета «Сани», стрельбы по мишеням на дальности от 100 до 400 м из 7,62-мм пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.

Завершающим этапом конкурса станет соревнование по вождению лёгкого бронированного тягача МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий на время.

Лучшие артиллеристы получат возможность представлять объединение на армейском этапе конкурса в марте этого года.

«Мы готовились и уверены, что попадем на армейский этап игр», – заявил командир миномёта Артем Блезников.

Всего в отборочном этапе конкурса принимают участие более 600 военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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