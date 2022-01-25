25.01.2022 (11:50)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

Обслуживаемыми объектами ЖКС № 4 являются административные здания, казарменно-жилищный фонд и социально значимые объекты, а также коммунальные объекты (котельные, очистные сооружения, водо-насосные станции). Из них количество котельных и малых теплогенерирующих объектов составляет 60 шт.

Важной задачей в отопительный период являлось недопущение перерывов в подаче тепла, в связи с чем ежедневно проводится анализ остатков топлива на прикотельных складах. На протяжении всего отопительного сезона нормативный запас котельного топлива поддерживается в необходимом объеме: для твердотопливных котельных – на 52 сут., для жидкотопливных – на 37 сут.

Учитывая объемы потребляемого топлива, основные усилия направляются на реализацию программы энергоэффективности. За отопительный период жилищно-коммунальной службе удалось добиться ощутимого снижения затрат на энергоресурсы. Планируются и выполняются мероприятия, направленные на снижение расходов электроэнергии, топлива, водных ресурсов.

Установлено более 20 современных узлов учета тепловой энергии, позволяющих контролировать подачу теплоносителя в режиме реального времени. Затраты на энергоресурсы снизились без потерь в качестве для потребителей на 5%.

Сразу после окончания отопительного сезона 2021-2022 работники жилищно-коммунальной службы приступят к подготовке и ремонту собственными силами на всех коммунальных объектах к новому отопительному сезону 2022-2023 годов.

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