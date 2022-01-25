25.01.2022 (11:35)
Весь личный состав мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области провакцинирован от COVID-19
В дислоцированном в Волгоградской области мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) 100% личного состава прошли вакцинацию от COVID-19. Исключение составили военнослужащие, имеющие медицинские противопоказания.
Вакцинация личного состава препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства проводится после медицинского осмотра, обследования на наличие антител от COVID-19, измерения давления и термометрии тела вакцинируемого. Прививка производится добровольно на основании письменного согласия на введение компонентов препарата. Также перед инъекцией военные медики проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека, правилах поведения при вакцинации. После прививки в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей. По окончании иммунизации каждый вакцинируемый получает сертификат установленного образца.
Кроме того, в соединении продолжается ревакцинация военнослужащих всех категорий, членов их семей и гражданского персонала от коронавирусной инфекции, ранее прошедших полный курс вакцинации обоими компонентами препарата «Спутник V».
Вакцинация и ревакцинация проходит на базе ФГБУ «413-й военный госпиталь Министерства обороны» в Волгограде, а также в медицинских пунктах соединения. Всего на территории ЮВО развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.