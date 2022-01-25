25.01.2022 (11:02)
В Северной Осетии состоялся чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою
Во Владикавказе состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).
В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих в составе 8 армейских команд. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях от 60 кг до абсолютной весовой категории свыше 85 кг.
Оценивали силу и технику участников коллегия судей всероссийской квалификации одновременно на трех оборудованных для соревнований точках.
Чемпионом в весовой категории 60 кг стал кандидат в мастера спорта рядовой контрактной службы Гаджимурад Гасангусейнов, в самом тяжелом весе свыше 85 кг – мастер спорта старший сержант Олег Попов. В общекомандном зачёте победу одержала 8-я общевойсковая армия, второе место заняли военнослужащие Черноморского флота, замыкают тройку лидеров спортсмены 58-й общевойсковой армии.
Победители и призеры в своих весовых категориях получили ценные подарки от командования ЮВО, а также будут представлять военный округ на чемпионате Министерства Обороны Российской Федерации в марте 2022 года в г. Иваново, Ивановской области на базе полка ВДВ.