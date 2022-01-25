25.01.2022 (11:26)

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели для детей экскурсию в музее Боевой славы

В музее Боевой славы, расположенном на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), была организована экскурсия для детей военнослужащих. Посмотреть на экспонаты времен Великой Отечественной и Афганской войны пришли около 30 ребят.

В ходе подобных экскурсий военнослужащие рассказывают детям про события, относящимся к различным дням воинской славы. В рамках военно-патриотического воспитания военнослужащие ОГРВ ПРРМ также проводят уроки мужества, показные занятия, различные акции и конкурсы на военную тематику.

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