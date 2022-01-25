25.01.2022 (10:30)

В Крыму на полигоне Ангарский танкисты армейского корпуса ЮВО выполняют учебные стрельбы

В Республике Крым на полигоне Ангарский экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению учебных стрельб. Мероприятие проводится в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.

Танкисты выполняют стрельбы как с места, так и в движении по пересеченной местности. Они отрабатывают ведение встречного боя и тактику подавления противотанковых расчетов, находящихся на оборудованных позициях.

Для личного состава, выполняющего задачи в рамках занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая.

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