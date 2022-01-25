25.01.2022 (10:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялись занятия по приведению в боевую готовность

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) состоялись занятия по приведению в боевую готовность. Всего в них было задействовано около 100 единиц военной техники.

Военнослужащие отработали действия при получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка боевых машин и по выдвижению в районы сосредоточения, где они выполнили мероприятия по маскировке, обустройству огневых позиций и подготовке техники к маршу.

По итогам занятий по боевой готовности личный состав действовал слаженно и с поставленными задачами справился. Мероприятие носило плановый характер.

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