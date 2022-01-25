25.01.2022 (09:53)

В Аравийском море состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Аравийском море состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022»

В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022».

От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Военно-морские силы (ВМС) Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем «Урумчи» и кораблём комплексного снабжения «Тайху».

В ходе учения российские и китайские корабли отработали тактическое маневрирование, организацию досмотра и провели операцию по освобождению условно захваченного судна, в качестве которого был использован танкер «Борис Бутома».

Кроме того, военные моряки осуществили передачу вертолётным способом условно раненного человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи». Для этих целей использовался палубный вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском военно-морском учении CHIRU-2022.

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