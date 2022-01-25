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25.01.2022 (09:45)

В войсках ЗВО начались плановые комплексные занятия по боевой готовности

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В войсках (силах) Западного военного округа (ЗВО) начались плановые комплексные занятия по боевой готовности.

В рамках тренировок военнослужащие отрабатывают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, где основное внимание будет уделено вопросам маскировки, фортификационному и инженерному оборудованию, подготовки техники и вооружения к выполнению задач по предназначению.

«Основная цель мероприятий – всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений», - сказал командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев.

«Важной составляющей занятий также являются вопросы ввода в строй молодого пополнения», - добавил Александр Журавлев.

Плановые занятия по боевой готовности проводятся под общим руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева и продлятся до 29 января.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Проверка боеготовности
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