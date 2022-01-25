Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (09:30)

На Тихоокеанском флоте празднуется День штурмана ВМФ

25 января специалисты штурманской службы Тихоокеанского флота отмечают профессиональный праздник – День штурмана Военно-Морского Флота.

Командование Тихоокеанского флота поздравило специалистов с праздником, особо отметив, что современное поколение штурманов достойно продолжает славные традиции старших поколений. Вклад специалистов штурманского дела в развитие флота, наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок огромен. Без виртуозной штурманской работы трудно представить успешное проведение многодневных военно-морских учений различного масштаба, проводимых тихоокеанцами, в том числе и международных.

В 2021 году штурманы обеспечили выполнение задач отрядов кораблей флота в центральной части Тихого океана в ходе оперативного учения. Отряд кораблей в составе новейшего корвета «Гремящий» и двух дизель-электрических подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» совершили первый в современной истории России переход из Балтики на Тихоокеанский флот. В настоящее время отряд кораблей во главе с флагманом флота гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» выполняют задачи дальнего похода в Индийском океане, что показывает высокий уровень штурманской службы флота.

Постоянное на сегодняшний день военно-морское присутствие кораблей Тихоокеанского флота в водах Мирового океана, модернизация навигационного оборудования выдвигает повышенные требования ко всем специалистам штурманских подразделений, основная задача которых – обеспечение безопасности мореплавания, что напрямую влияет на выполнение кораблями задач по своему предназначению.

В наши дни на флоте проходят службу большое количество офицеров этой профессии, а школой подготовки военных штурманов на Дальнем Востоке является ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова.

Справочно:

Выбор даты для празднования «Дня штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации» пал на 25 января не случайно. Именно в этот день в 1701 году император Российской империи Пётр Великий издал Указ в котором, в частности говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для реализации царской воли была создана «Школа математических и навигацких наук», которая расположилась в городе Москве, в Сухаревой башне.

День штурмана ВМФ РФ учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России от 15 июля 1996 г. № 253 и ежегодно отмечается 25 января.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Тихоокеанский флот в 2022 году примет участие в 22 конкурсах по морской и полевой выучке в рамках Армейских международных игр
На Камчатке экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали групповые полёты
Боевые пловцы Тихоокеанского флота отработали задачи противодиверсионной обороны пункта базирования кораблей на Камчатке
На Камчатке военные оркестры Тихоокеанского флота примут участие в концерте, посвященном памяти военного дирижера Валерия Халилова

Метки:
Тихоокеанский флот , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false