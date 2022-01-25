25.01.2022 (09:30)

На Тихоокеанском флоте празднуется День штурмана ВМФ

25 января специалисты штурманской службы Тихоокеанского флота отмечают профессиональный праздник – День штурмана Военно-Морского Флота.

Командование Тихоокеанского флота поздравило специалистов с праздником, особо отметив, что современное поколение штурманов достойно продолжает славные традиции старших поколений. Вклад специалистов штурманского дела в развитие флота, наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок огромен. Без виртуозной штурманской работы трудно представить успешное проведение многодневных военно-морских учений различного масштаба, проводимых тихоокеанцами, в том числе и международных.

В 2021 году штурманы обеспечили выполнение задач отрядов кораблей флота в центральной части Тихого океана в ходе оперативного учения. Отряд кораблей в составе новейшего корвета «Гремящий» и двух дизель-электрических подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» совершили первый в современной истории России переход из Балтики на Тихоокеанский флот. В настоящее время отряд кораблей во главе с флагманом флота гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» выполняют задачи дальнего похода в Индийском океане, что показывает высокий уровень штурманской службы флота.

Постоянное на сегодняшний день военно-морское присутствие кораблей Тихоокеанского флота в водах Мирового океана, модернизация навигационного оборудования выдвигает повышенные требования ко всем специалистам штурманских подразделений, основная задача которых – обеспечение безопасности мореплавания, что напрямую влияет на выполнение кораблями задач по своему предназначению.

В наши дни на флоте проходят службу большое количество офицеров этой профессии, а школой подготовки военных штурманов на Дальнем Востоке является ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова.

Справочно:

Выбор даты для празднования «Дня штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации» пал на 25 января не случайно. Именно в этот день в 1701 году император Российской империи Пётр Великий издал Указ в котором, в частности говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для реализации царской воли была создана «Школа математических и навигацких наук», которая расположилась в городе Москве, в Сухаревой башне.

День штурмана ВМФ РФ учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России от 15 июля 1996 г. № 253 и ежегодно отмечается 25 января.

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