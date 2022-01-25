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25.01.2022 (09:15)

Связисты ЦВО провели масштабную радиотренировку в Сибири с удаленностью абонентов более чем на 2000 км

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей на расстоянии более 2000 км.

Для отработки практических действий по установлению защищенной радиорелейной связи между пунктами управления соединений и воинских частей Новосибирской области, Алтайского края и Республики Тыва, военнослужащими подразделений связи были развернуты комплексы П-260Т, «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Аурига», выступившие в роли ретрансляторов.

Кроме того, в ходе проведения тренировки военнослужащие отработали задачи организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

Всего в радиотренировке приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска связи
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