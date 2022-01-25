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25.01.2022 (09:00)

Радиотехнический полк будет создан в ЦВО до конца 2022 года

Радиотехнический полк с местом дислокации в Алтайском крае появится в Центральном военном округе (ЦВО) до конца текущего года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.»

«В целях дальнейшего совершенствования боевого состава округа в этом году помимо создания отдельных батальонов радиоэлектронной борьбы в Новосибирской и Челябинской областях, переформируем отдельный радиобатальон с дислокацией в Алтайском крае в радиотехнический полк», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. Он уточнил, что новые подразделения будут укомплектованы современными образцами специальной техники: «Поле-21», «Силок», «Свет-КУ», «Лесостепь», «Лесочек», «Палантин». «Это позволит в два раза увеличить количество объектов, прикрываемых от беспилотной авиации и крылатых ракет», - отметил командующий войсками ЦВО.

Всего до конца 2022 года парк специальной техники РЭБ военного округа планируется усилить 70 современными образцами вооружения различного назначения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Войска РЭБ
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