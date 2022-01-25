25.01.2022 (08:45)

В Приамурье состоялась тренировка по РЭБ подразделений ВВО

В Амурской области с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) состоялась комплексная по РЭБ.

Военнослужащие подразделений РЭБ отработали метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Комплекс «Борисоглебск» служит для выполнения мероприятий, направленный на поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью нарушает систему управления войсками условного противника.

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