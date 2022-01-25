25.01.2022 (08:30)

В Хабаровском крае на территории воинской части армии ВВС и ПВО ВВО торжественно открыли хоккейную коробку

Открытие хоккейной коробки состоялось на территории воинской части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае.

В торжественном мероприятии приняли участие командование дивизии противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО, военнослужащие воинской части, представители районной администрации, которые поздравили всех военнослужащих и членов их семей с этим событием.

Первый хоккейный матч прошел между командами «Большая Картель» и «Хурба». Также перед зрителями выступили ребята из хоккейной секции, в состав которой в том числе входят дети военнослужащих.

В будущем в День защитника Отечества на хоккейной коробке в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий будет проведен хоккейный турнир среди мужских команд Комсомольского муниципального района Хабаровского края, посвященный памяти Героя Советского Союза Евгения Дертева.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице