25.01.2022 (08:15)

В Восточном военном округе состоялась тренировка ОТРК «Искандер»

С соединением ракетных войск Восточного военного округа состоялось плановая тренировка по уничтожению критически важных объектов условного противника.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш в заданный район. Координаты цели были получены от расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10», осуществлявшего разведку.

Так, расчетами (ОТРК) «Искандер» были выполнены нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации их охраны и обороны.

В ходе практической части учения военнослужащие, выполнив несколько учебных (электронных) пусков ракет, уничтожили выявленные цели. После проведения пусков ракетчики отработали нормативы по смене стартовой позиции под прикрытием специальной дымовой завесы.

Тренировка показала высокую степень достоверности полученных от БпЛА разведданных.

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