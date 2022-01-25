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25.01.2022 (08:00)

В войска связи ВВО поступила партия современных тропосферных станций

Подвижные многоканальные тропосферные радиорелейные станции поступили в воинские части Восточного военного округа в минувшем году.

Партия тропосферных станций позволит значительно увеличить пропускную способность и качество каналов связи. Благодаря конструктивным особенностям станции существенно облегчается работа командиров различного уровня по управлению подчиненными войсками.

Поступившие образцы прошли обкатку в полевых условиях в рамках, прошедших в минувшем году, учений войск связи. В настоящее время военные связисты выполняют нормативы по развертыванию новых комплексов и проводят комплексные радиотренировки по организации и поддержанию устойчивой связи между пунктами управления.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям военнослужащих по обмену данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками, в том числе в сложных природно-климатических условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи
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