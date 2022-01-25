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25.01.2022 (07:45)

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине учатся действовать в тылу условного противника

С разведчиками армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались боевые стрельбы в составе взводов.

В обстановке максимально приближенной к боевой разведчики отрабатывают вопросы действий в дозоре, применения засад и налётов, а также вывода из строя коммуникаций в тылу условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса ВВО уделяется совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, скоростной стрельбы, рукопашного боя, использования холодного оружия и современных технических средств разведки, а также приёмов маскировки, при выполнении поставленных учебно-боевых задач.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов разведчики отрабатывают нормативы по преодолению специальной полосы препятствий. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено несколько сотен военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения
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