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25.01.2022 (07:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Приморье состоялись тренировки с подразделениями связи

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, прошли тренировки с подразделениями связи.

В рамках практических занятий отрабатывались действия личного состава по организации скрытности, защищенности и мобильности системы связи. Для этого применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

В ходе тренировки военнослужащие развернули полевой узел связи для организации взаимодействия вышестоящего штаба с подчиненными подразделениями. При введении переговоров по закрытым каналам было установлено подавление основного канала связи условным противником, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый, радиорелейный.

Данные занятия носят плановый характер и направлены на повышение профессионального уровня военных специалистов, отработку всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования объединения для эффективного управления подчиненными соединениями и воинскими частями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи
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