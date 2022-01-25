25.01.2022 (07:15)

На Сахалине и Курильских островах проходит проверка боевой готовности войск ВВО

На Сахалине и Курильских идут мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов.

Кроме того личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.

Особое внимание будет уделено проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

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