25.01.2022 (07:00)
Более 80 новых автомобилей повышенной проходимости «Урал» поступили в войска ВВО в течение прошлого года
Автомобили «Урал» последней модификации поступили в воинские части Восточного военного округа (ВВО) в течение прошлого года.
Машины используются для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов. Данная партия специально укомплектована для эксплуатации в условиях низких температур и труднопроходимой горной местности Дальнего Востока.
Данный тип автомобиля обладает хорошей вместимостью, а за счет реализованной колесной формулы 6х6 - повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью. Кроме того, он способен преодолевать канавы шириной до 2 метров и рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60 градусов.
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