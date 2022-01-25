25.01.2022 (07:00)

Более 80 новых автомобилей повышенной проходимости «Урал» поступили в войска ВВО в течение прошлого года

Автомобили «Урал» последней модификации поступили в воинские части Восточного военного округа (ВВО) в течение прошлого года.

Машины используются для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов. Данная партия специально укомплектована для эксплуатации в условиях низких температур и труднопроходимой горной местности Дальнего Востока.

Данный тип автомобиля обладает хорошей вместимостью, а за счет реализованной колесной формулы 6х6 - повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью. Кроме того, он способен преодолевать канавы шириной до 2 метров и рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60 градусов.

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