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24.01.2022 (23:15)

Музыканты Военной академии РХБ защиты выступили на Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова в Ярославле

Музыканты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступили в Ярославле на Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова.

На сцене Ярославской государственной филармонии совместно с военным оркестром Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны любителям музыки была представлена яркая и разнообразная программа из произведений генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

За дирижерским пультом стояли военные дирижеры — заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн и майор Тимур Рахметуллин, а также ветераны военно-оркестровой службы заслуженный работник культуры РФ Александр Клименко, майоры Анатолий Зубарев и Сергей Болдырев.

В исполнении сводного военного оркестра Костромского и Ярославского гарнизонов прозвучали популярные произведения композитора.

Украшением концерта стало выступление солистов Государственной филармонии Костромской области Елены Санжаревской, Владимира Волкова, Татьяны Сагиной, солистки вокальной студии «Дебют» Ольги Белкиной, лауреата международных конкурсов Александра Суханова а также ансамбля кларнетистов. Фестивальный вечер завершился исполнением всеми участниками песни на слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военная академия , Культура
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