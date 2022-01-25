25.01.2022 (05:00)

Более 150 паломников из Армении и Нагорного Карабаха при содействии российских миротворцев посетили монастырский комплекс Амарас

Более 150 паломников из Армении и населенных пунктов Нагорного Карабаха при содействии военнослужащих российского миротворческого контингента посетили древний монастырский комплекс Амарас, расположенный рядом с линией разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность паломников на комплексе Амарас. Паломники прибывают как централизовано в составе колонны, так и отдельно на личном автотранспорте», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Денис Фартунов.

Накануне церковного богослужения на объектах монастырского комплекса, находящегося вблизи линии разграничения сторон, российские миротворцы провели осмотр прилегающей к комплексу территории, мероприятия по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также обеспечения безопасности передвижения автоколонны с паломниками по маршруту г. Степанакерт – монастырь Амарас и обратно.

Амарас — это одно из раннесредневековых христианских монастырей, расположенный на территории Мартунинского района. Комплекс Амарас в средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

В результате достигнутых договоренностей, паломники из Степанакерта свободно допускаются на территорию монастыря Амарас в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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