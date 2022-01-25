25.01.2022 (05:15)

Российские саперы в Лаосе очистили более 12 га территории от неразорвавшихся снарядов и мин

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации с ноября 2021 года выполняют задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов в районе Накай провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики.

Российскими саперами очищено более 12 га территории, в том числе ряд дорог вблизи населенных пунктов.

В настоящее время продолжается разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения.

В годы Вьетнамской войны территория Лаоса подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США, и многочисленные боеприпасы до сих пор залегают в земле, угрожая местным жителям. В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ численность 31 военнослужащего.

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