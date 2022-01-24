24.01.2022 (21:00)
Автошкола ДОСААФ России в Санкт-Петербурге провела урок мужества с гимназистами
В Санкт-Петербурге сотрудники автошколы №4 ДОСААФ России провели урок мужества с учащимися гимназии №227 Фрунзенского района города на Неве.
Для школьников была организована обзорная экскурсия по музею воинской славы автошколы, история которой насчитывает более 50 лет.
В ходе посещения автошколы юноши и девушки ознакомились со спецификой работы оборонной организации изнутри, изучили макеты устройств различной техники в лекционно-практических классах.
Справочно:
Ленинградская городская автомобильная школа № 4 ДОСААФ СССР была образована 1 января 1975 года на базе автомотоклуба № 4, который вел свою деятельность с 1959 года.
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