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24.01.2022 (21:00)

Автошкола ДОСААФ России в Санкт-Петербурге провела урок мужества с гимназистами

В Санкт-Петербурге сотрудники автошколы №4 ДОСААФ России провели урок мужества с учащимися гимназии №227 Фрунзенского района города на Неве.

Для школьников была организована обзорная экскурсия по музею воинской славы автошколы, история которой насчитывает более 50 лет.

В ходе посещения автошколы юноши и девушки ознакомились со спецификой работы оборонной организации изнутри, изучили макеты устройств различной техники в лекционно-практических классах.

Справочно:

Ленинградская городская автомобильная школа № 4 ДОСААФ СССР была образована 1 января 1975 года на базе автомотоклуба № 4, который вел свою деятельность с 1959 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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