24.01.2022 (23:00)
Месячник оборонно-массовой работы
В Белгородском районе состоялось открытие районного месячника оборонно-массовой работы, посвящённого 100-летию дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Горина, 95-й годовщине образования ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России.
После торжественного открытия команды состязались в I этапе - соревнований по неполной разборке/сборке автомата Калашникова (Ак-47, Ак-74).
Всего в рамках месячника пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта (военизированная полоса препятствий, биатлон, зимнее многоборье ГТО, пулевая стрельба), запланированы «Уроки мужества», посвященные памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах, встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами военной службы, Спартакиада военно-патриотических клубов Белгородского района. На открытии месячника была представлена передвижная фотовыставка «Герои отгремевшей войны».