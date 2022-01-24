24.01.2022 (23:00)

Месячник оборонно-массовой работы

В Белгородском районе состоялось открытие районного месячника оборонно-массовой работы, посвящённого 100-летию дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Горина, 95-й годовщине образования ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России.



После торжественного открытия команды состязались в I этапе - соревнований по неполной разборке/сборке автомата Калашникова (Ак-47, Ак-74).



Всего в рамках месячника пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта (военизированная полоса препятствий, биатлон, зимнее многоборье ГТО, пулевая стрельба), запланированы «Уроки мужества», посвященные памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах, встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами военной службы, Спартакиада военно-патриотических клубов Белгородского района. На открытии месячника была представлена передвижная фотовыставка «Герои отгремевшей войны».

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