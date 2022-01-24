24.01.2022 (22:45)

Столичные юнкоры стали одними из самых активных участников Всероссийского урока безопасного интернета

Юнармейцы подготовили для экспертов Лиги безопасного интернета ряд самых актуальных вопросов о мошенничестве в интернете, кибербуллинге и фишинге.

При этом ребята узнали много нового о цифровой грамотности, как мошенники заставляют нас потерять свою бдительность и почему это происходит, понятии «экстремистский контент», а также его негативном влиянии на аудиторию.

«Интернет-мошенничество, травля, или как это называют – кибербуллинг, представляют в современном мире большую угрозу. Жертвами становятся не только люди старшего поколения, не так хорошо знающие схемы обмана, но и молодые люди, подростки, которые много знают об интернете и о том, что там полно мошенников. Именно поэтому мы, юнармейцы, считаем своим долгом в очередной раз указать на основные опасности, которые подстерегают ребят в сети», - подчеркнула юнкор Влада Король.

Каждый житель страны, у которого есть телефон или доступ в интернет, хоть раз, но сталкивался с мошенниками. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, выдают себя даже за друзей и родственников. Цель у них одна – украсть ваши личные данные и использовать в своих преступных целях, а также для кражи денежных средств.

«Технологии не стоят на месте и мошенники, к сожалению, быстро учатся использовать их против законопослушных граждан нашей страны. Средства массовой информации не устают рассказывать о новых «схемах», предупреждают людей «не вестись», но злоумышленники тут же выдумывают что-то новое. Однако у всего этого есть общие черты, о которых нам и всем участникам урока рассказали эксперты», - уточнила юнармеец Полина Базарова.

Мошенники всегда пытаются использовать страх жертвы перед потерей своих денег против него самого, либо делают ставку на жадность людей. Именно поэтому в разговоре или переписке с незнакомцами нужно быть предельно бдительными.

Кибербуллинг и троллинг представляют большую опасность именно для молодых ребят, так как зачастую именно они подвергаются травле в сети и наиболее к ней чувствительны.

«Если вы стали жертвой травли, то главное правило – «не кормить тролля». Не нужно что-то доказывать, это то, чего они и хотят. Верным решением будет прекратить общение. Не забывайте, что вас окружают родные, близкие, старшие товарищи, которые всегда готовы прийти к вам на помощь, если вы стали жертвой нападок. Не молчите, рассказывайте, ведь сообща всегда легче преодолеть любые неприятности. Если вы стали свидетелем киберуллинга – не молчите, не бойтесь и заступитесь за жертву. Порой этого достаточно, чтобы отбить у хулигана желание троллить, ведь, по сути, они слабаки и просто так пытаются казаться сильнее. Именно казаться, а не быть», - заверила юнкор Ангелина Плужникова.

В то же время юнкоры заверили, что любой, кто столкнется с травлей может обратиться за поддержкой к юнармейцам, которых по всей стране уже более миллиона человек. «ЮНАРМИЯ» готова помочь каждому!

Стоит отметить, что перед началом Всероссийского урока безопасного интернета к участникам с приветственным словом обратилась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а на вопросы юнкоров отвечали эксперт Лиги Никита Павлухин и сотрудник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации (УОС) МВД России Сергей Звягинцев.

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