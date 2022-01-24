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24.01.2022 (21:45)

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов принял участие в совещании с представителями Международного совета военного спорта (CISM) по вопросу развития скалолазания

Сегодня состоялась встреча в формате видео конференции начальника ЦСКА, президента спортивного комитета CISM по скалолазанию полковника Артема Громова с недавно назначенным спортивным директором CISM подполковником Яном Ван ден Дул (Нидерланды).

Также во встрече приняли участие со стороны Международного совета военного спорта - нави коммандер Ней Андерсон Гимарайнш душ Сантуш (Бразилия), а со стороны ЦСКА - заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды (по скалолазанию) ЦСКА, член спортивного комитета CISM по скалолазанию Дмитрий Бычков.

На встрече обсуждались вопросы развития скалолазания в CISM.

Со стороны Международного совета военного спорта была дана высокая оценка деятельности спортивного комитета CISM по скалолазанию в рамках проводимых мероприятий.

Полковник Артем Громов высказал много предложений по развитию скалолазания в CISM.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , CISM
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