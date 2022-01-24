24.01.2022 (21:45)
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов принял участие в совещании с представителями Международного совета военного спорта (CISM) по вопросу развития скалолазания
Сегодня состоялась встреча в формате видео конференции начальника ЦСКА, президента спортивного комитета CISM по скалолазанию полковника Артема Громова с недавно назначенным спортивным директором CISM подполковником Яном Ван ден Дул (Нидерланды).
Также во встрече приняли участие со стороны Международного совета военного спорта - нави коммандер Ней Андерсон Гимарайнш душ Сантуш (Бразилия), а со стороны ЦСКА - заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды (по скалолазанию) ЦСКА, член спортивного комитета CISM по скалолазанию Дмитрий Бычков.
На встрече обсуждались вопросы развития скалолазания в CISM.
Со стороны Международного совета военного спорта была дана высокая оценка деятельности спортивного комитета CISM по скалолазанию в рамках проводимых мероприятий.
Полковник Артем Громов высказал много предложений по развитию скалолазания в CISM.