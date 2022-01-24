24.01.2022 (22:30)
Новый этап проекта «Огненный десант»
Краснодарское региональное отделение ДОСААФ продолжает реализацию патриотической программы «Огненный десант», посвящённой легендарной диверсионной воздушно-десантной операции моряков-черноморцев на аэродроме оккупированного фашистами Майкопа, проведенной 24 октября 1942 года.
В рамках этого краевого проекта в минувшем году состоялись просветительские, обучающие и практические занятия десантно-парашютной направленности для допризывной молодёжи. 50 воспитанников военно-патриотических клубов Кубани и Адыгеи прошли наземную подготовку и выполнили первый прыжок с парашютом на аэродроме «Энем» ДОСААФ.
В январе наступившего года стартовал новый этап проекта – проведение тематических просветительских мероприятий в образовательных учреждениях и обучающих занятий по пулевой стрельбе со школьниками Краснодара на базе краевого стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
На днях прошла первая встреча с учащимися 6-8-х классов гимназии № 25 краевой столицы, посвященная 95-летию оборонного общества. Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Александр Шепелев провёл для ребят «Урок мужества», рассказал об истории организации и проекте. Ребятам был представлен документальный фильм «Огненный десант», всем участникам вручены информационные буклеты.
Тридцать гимназистов в ближайшее время пройдут ознакомительные обучающие занятия по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ и выполнят практическую стрельбу из малокалиберной винтовки.
Запланировано, что до середины марта пройдет 11 тематических встреч со школьниками и столько же занятий в стрелковом клубе. Участниками этих событий станут более одной тысячи краснодарских школьников.