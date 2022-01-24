24.01.2022 (22:15)
Юнармейцы Новосибирской области посетили ракетное соединение
Воспитанники детских военно-патриотических объединений, а также учащиеся средней общеобразовательной школы № 46 имени Героя Российской Федерации Сергея Амосова города Новосибирска посетили полевую позицию ракетного дивизиона Новосибирского соединения РВСН.
Для юных гостей была проведена масштабная экскурсия по расположению ракетного дивизиона в полевых условиях, продемонстрированы образцы современной техники и вооружения.
Экскурсия была интересная и познавательная. Ребята получили полную и достоверную информацию о службе в армии. Для многих старшеклассников она может стать определяющим фактором в выборе будущей профессии.
Кроме того, школьники могли отведать настоящей солдатской каши и выпить горячего чаю.
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