24.01.2022 (22:15)

Юнармейцы Новосибирской области посетили ракетное соединение

Воспитанники детских военно-патриотических объединений, а также учащиеся средней общеобразовательной школы № 46 имени Героя Российской Федерации Сергея Амосова города Новосибирска посетили полевую позицию ракетного дивизиона Новосибирского соединения РВСН.

Для юных гостей была проведена масштабная экскурсия по расположению ракетного дивизиона в полевых условиях, продемонстрированы образцы современной техники и вооружения.

Экскурсия была интересная и познавательная. Ребята получили полную и достоверную информацию о службе в армии. Для многих старшеклассников она может стать определяющим фактором в выборе будущей профессии.

Кроме того, школьники могли отведать настоящей солдатской каши и выпить горячего чаю.

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