24.01.2022 (22:00)

В Центральном академическом театре Российской Армии приняли юнармейский отряд «Варяг»

23 января юнармейский отряд «Варяг» посетил спектакль «Театр «Звезда» Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

Мероприятие состоялось в рамках проведения военно-патриотической работы среди молодёжи Московской области в целях поддержания активности и поощрения по результатам деятельности в 2021 году юнармейского отряда «Варяг» городского округа Подольск.

Спектакль «Театр «Звезда» посвящён истории ЦАТРА. За время спектакля юнармейцы прошли 1720 шагов по залам, коридорам и закоулкам здания, включая закрытые правительственные ложи. 25 юных зрителей поднялись на самый верх, увидели окна мастерских, тайные лестницы. Затем спустились в стилобат — самое загадочное место, подземный лабиринт. Каждая историческая сцена была вписана в ландшафт архитектуры знаменитого театрального здания.

Во время променада по зданию отряд «Варяг» попал в прошлое и стал свидетелем и участником жизни Театра Армии. Юнармейцы увидели своими глазами появление архитектурного проекта здания-звезды, цензоров, запрещающих новаторскую живопись художника Дейнеки. А также репетицию спектакля по Шекспиру легендарного режиссёра Алексея Попова, жизнь бригады актеров Театра Армии на фронте, грандиозные батальные сцены, героев прежних спектаклей в исторических костюмах.

После завершения мероприятия гости отметили, что еще не встречали подобного масштаба постановки ни в одном театре. Всех восхитила игра актеров и жанр, в котором поставлен спектакль.

Команда создателей спектакля искала жанр, который соответствовал бы монументальности, величественной истории и объему ЦАТРА, тому большому историческому пласту, который стоит за ним, и решила остановиться на синемоушн — направление иммерсивного театра, спектакль-погружение в атмосферу эпохи. В спектакле сочетается перформанс и инсталляция, документальный театр, игровой театр и вербатим. Проект «Театр «Звезда» стал результатом нескольких месяцев работы над архивами, встреч со старейшими сотрудниками и труппой Театра Армии, обсуждений и поиска концептуального решения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице