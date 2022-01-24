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24.01.2022 (21:30)

Молодые водители Ивановского гвардейского соединения ВДВ совершили многокилометровый марш на военной технике

Молодые водители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединении совершили с 150-километровый дневной марш.

Под руководством командиров воинских частей в завершение курса подготовки молодого пополнения был проведен марш на допуск к управлению автомобильным транспортом военнослужащими, недавно призванными для прохождения военной службы в гвардейское соединение Воздушно-десантных войск.

После прохождения двух месячного курса подготовки по специальности молодые водители уже совершили на закреплённой технике 30-километровые дневные и ночные марши, по окончанию которых каждый был допущен к маршу на длительное расстояние.

Во время движения молодые водители учатся преодолевать и правильно реагировать на внезапные вводные командиров.

Преодолевая длительные участки военнослужащие отрабатывают действия при внезапном нападении на колонну, при преодолении участка условно зараженной местности, налёте авиации, умения маскировать автомобиль и проводить техническое обслуживание и текущий ремонт на кратковременной стоянке.

После окончания 150-километрового марша каждому гвардейцу-десантнику присваивается классная квалификация водителя третьего класса и оформляется допуск к самостоятельному управлению военными автомобилями и боевыми машинами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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