24.01.2022 (21:30)
Молодые водители Ивановского гвардейского соединения ВДВ совершили многокилометровый марш на военной технике
Молодые водители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединении совершили с 150-километровый дневной марш.
Под руководством командиров воинских частей в завершение курса подготовки молодого пополнения был проведен марш на допуск к управлению автомобильным транспортом военнослужащими, недавно призванными для прохождения военной службы в гвардейское соединение Воздушно-десантных войск.
После прохождения двух месячного курса подготовки по специальности молодые водители уже совершили на закреплённой технике 30-километровые дневные и ночные марши, по окончанию которых каждый был допущен к маршу на длительное расстояние.
Во время движения молодые водители учатся преодолевать и правильно реагировать на внезапные вводные командиров.
Преодолевая длительные участки военнослужащие отрабатывают действия при внезапном нападении на колонну, при преодолении участка условно зараженной местности, налёте авиации, умения маскировать автомобиль и проводить техническое обслуживание и текущий ремонт на кратковременной стоянке.
После окончания 150-километрового марша каждому гвардейцу-десантнику присваивается классная квалификация водителя третьего класса и оформляется допуск к самостоятельному управлению военными автомобилями и боевыми машинами.