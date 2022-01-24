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24.01.2022 (23:45)

В Ярославской области проведено занятие по огневой подготовке с военнослужащими парашютно-десантных батальонов из Иванова и Костромы

На полигоне Песочное в Ярославской области проведено занятие по огневой подготовке с военнослужащими парашютно-десантных батальонов из Иванова и Костромы.

Десантники, совершив марш на штатной технике из пунктов постоянной дислокации, прибыли на полигон, где под руководством командиров подразделений приступили к полевым занятиям.

Основной целью занятия являлась отработка слаженности действий личного состава парашютно-десантных подразделений при отражении внезапного нападения в ходе марша, удержании района обороны и наступлении на позиции условного противника.

Кроме того, отрабатывались вопросы выполнения практических стрельб из вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, управления боем командирами подчиненными подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе проведения стрельб личный состав подразделений вел огонь с ходу по появляющимся целям из штатного вооружения боевых машин по мишеням, расположенным на расстоянии до 1,2 тыс. метров.

Также были проверены навыки ведения сосредоточенного огня по отдельной цели, отработка переноса сосредоточенного огня частью огневых средств на назначенные цели.

Всего в боевых стрельбах было задействовано порядка 15 боевых машин десанта и более 150 военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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