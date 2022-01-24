24.01.2022 (20:45)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе открылась фотовыставка «Аристократы морей»

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе фондом «Морское фотографическое собрание» при поддержке Главного командования ВМФ России открылась фотовыставка «Аристократы морей», посвященная празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Основополагающим в сюжетах фотокартин выставки являются «портреты кораблей» ВМФ России и парусных судов Российского флота. Уникальность представленных фотографий заключается в неповторимости запечатлённого момента и исторической ценности событий, переданных на фотокартинах. Выставка сопровождается информационно-просветительскими материалами об истории Российского флота.

Морское наследие Петра Великого грандиозно. Он оставил после себя регулярный Военно-Морской Флот, систему морского образования и кадровый состав, который продолжает его дело до сих пор.

Особую актуальность данной выставке придает тот факт, что она проходит в стенах Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, где её увидят кадеты – юные военные моряки, будущие защитники Родины, пропитанные романтикой, традициями и верностью Андреевскому флагу. Здесь выставка особенно способствует популяризации отечественных флотских традиций, культурно-патриотическому воспитанию кадет, формированию у них достойного представления о флоте.

Организатор фотовыставки — Фонд «Морское фотографическое собрание». Авторы: фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис — члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

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