24.01.2022 (20:30)

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом посетил Кронштадтский морской кадетский военный корпус

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов в рамках плановой работы посетил Кронштадтский морской кадетский военный корпус (КМКВК), где проверил вопросы обустройства, состояния материальной базы, организации образовательного процесса воспитанников, а также ознакомился с основными практическими результатами и достижениями кадет в минувшем учебном году.

Адмирал Николай Евменов в сопровождении должностных лиц Главного командования ВМФ заслушал доклад начальника КМКВК капитана 1 ранга запаса Николая Довбешко о результатах деятельности корпуса в 2021 году, а также провел служебное совещание по вопросам дальнейшего развития кадетского корпуса.

После доклада главком ВМФ осмотрел учебно-материальную базу образовательного учреждения, оценил бытовые условия в 5-й и 2-й учебных ротах, посетил кабинеты английского языка и учебный класс технических средств обучения.

С особым интересом Николай Евменов ознакомился с аудиториями по направлениям «Основы военно-морской подготовки», «Морская робототехника», «Проектная деятельность», а также тренировочным комплексом «Шторм», способным моделировать до 30 тыс. штатных и нештатных ситуаций при управлении различными типами судов в море.

Также главнокомандующий ВМФ осмотрел витрину достижений КМКВК за 26 лет со дня открытия учебного заведения, где представлены 75 кубков и различного вида подарков за достижения в учебе, спорте и творчестве кадетских коллективов и сборных команд кадетского корпуса.

Ознакомившись с инфраструктурой КМКВК и дав положительную оценку организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал Николай Евменов отметил высокий уровень технического оснащения корпуса, позволяющий кадетам получать необходимые знания и навыки в ходе образовательного процесса. Адмирал Николай Евменов пожелал руководству и персоналу кадетского корпуса успехов и терпения в деле воспитания будущих защитников Отечества.

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