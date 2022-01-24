Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2022 (20:30)

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом посетил Кронштадтский морской кадетский военный корпус

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов в рамках плановой работы посетил Кронштадтский морской кадетский военный корпус (КМКВК), где проверил вопросы обустройства, состояния материальной базы, организации образовательного процесса воспитанников, а также ознакомился с основными практическими результатами и достижениями кадет в минувшем учебном году.

Адмирал Николай Евменов в сопровождении должностных лиц Главного командования ВМФ заслушал доклад начальника КМКВК капитана 1 ранга запаса Николая Довбешко о результатах деятельности корпуса в 2021 году, а также провел служебное совещание по вопросам дальнейшего развития кадетского корпуса.

После доклада главком ВМФ осмотрел учебно-материальную базу образовательного учреждения, оценил бытовые условия в 5-й и 2-й учебных ротах, посетил кабинеты английского языка и учебный класс технических средств обучения.

С особым интересом Николай Евменов ознакомился с аудиториями по направлениям «Основы военно-морской подготовки», «Морская робототехника», «Проектная деятельность», а также тренировочным комплексом «Шторм», способным моделировать до 30 тыс. штатных и нештатных ситуаций при управлении различными типами судов в море.

Также главнокомандующий ВМФ осмотрел витрину достижений КМКВК за 26 лет со дня открытия учебного заведения, где представлены 75 кубков и различного вида подарков за достижения в учебе, спорте и творчестве кадетских коллективов и сборных команд кадетского корпуса.

Ознакомившись с инфраструктурой КМКВК и дав положительную оценку организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал Николай Евменов отметил высокий уровень технического оснащения корпуса, позволяющий кадетам получать необходимые знания и навыки в ходе образовательного процесса. Адмирал Николай Евменов пожелал руководству и персоналу кадетского корпуса успехов и терпения в деле воспитания будущих защитников Отечества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Нахимовском военно-морском училище в рамках профориентации воспитанники познакомились со специальностью «Военная журналистика»
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов ознакомился с результатами деятельности Инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде подвели итоги профориентационной работы
В преддверии Дня штурмана Военно-Морского Флота в Главном командовании ВМФ подвели итоги штурманской практики курсантов в 2021 году

Метки:
Военно-Морской Флот , Главное командование Военно-Морского Флота , Кадетский корпус
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false