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24.01.2022 (20:15)

Военные специалисты из Джибути пройдут обучение в МПЦ ВС РФ по применению робототехнического комплекса разминирования «Уран-6»

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ), дислоцированном в подмосковном Нахабине, впервые пройдут обучение военнослужащие из Республики Джибути.

Группа из восьми иностранных специалистов приступила к обучению по программе курса робототехники и специальных работ.

Подготовка африканских военнослужащих будет проводиться на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов, в том числе на роботодроме, где обучаемые получат навыки управления многофункциональным робототехническим комплексом разминирования «Уран-6»), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии.

Обучение иностранных военнослужащих осуществляют опытные преподаватели Международного противоминного центра, имеющие боевой опыт разминирования.

Курс подготовки продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом с принятием зачетов и выдачей свидетельства об окончании установленного образца.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Разминирование , Международный противоминный центр (МПЦ)
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