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24.01.2022 (20:00)

Все военкоматы ЗВО оснащены электронной системой документооборота

Все военные комиссариаты субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО) оборудованы электронной системой документооборота.

«В рамках цифровой трансформации деятельности военных комиссариатов и цифровизации процессов при выполнении задач все военные комиссариаты ЗВО оснащены комплектами электронного документооборота», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«Современные защищённые средства связи позволяют в разы сократить время прохождения информации от штаба военного округа до военного комиссариата», - сказал Александр Журавлев.

Также в течение 2022 года в военные комиссариаты планируется поставить более 100 комплектов современных радиостанций различных диапазонов, а также около 70 единиц автомобильной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Документы
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