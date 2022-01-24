24.01.2022 (19:45)

В Воронежской области за истекшую неделю ревакцинацию от COVID-19 прошли более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО

В Воронежской области за неделю ревакцинацию отечественным препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции прошли более 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

С начала 2022 года мероприятия по ревакцинации личного состава были продолжены на базах военных госпиталей, военно-медицинских поликлиник Западного военного округа и медицинских батальонов объединения.

Перед ревакцинацией военнослужащие повторно проходят обязательное медицинское обследования, ознакомление с противопоказаниями и ограничениями после введения препарата, а после введения каждого из компонентов находятся под трёхдневным наблюдением военных врачей.

К концу января текущего года планируется завершить ревакцинацию свыше 1 тысячи военнослужащих и членов их семей общевойсковой армии ЗВО в Воронежской, Курской, Московской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. По завершении текущего месяца цифра возрастет на 1 тысячу.

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