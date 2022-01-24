24.01.2022 (19:30)

Разведчики танковой армии ЗВО совершат более 3 тыс. прыжков с парашютом в текущем году

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к курсу по воздушно-десантной подготовке на полигонах в Московской и Нижегородской областях.

Всего разведчики танковой армии ЗВО совершат более 3 тыс. прыжков с парашютом в текущем году. Учебно-тренировочные прыжки разведчики совершат с вертолета Ми-8 на десантных парашютах Д-6 и Д-10 с высот 600 - 2000 метров, с вооружением и снаряжением, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику, с приземлением на строго ограниченную площадь аэродрома.

В плановом порядке на полигонах будет отрабатываться десантирование с оружием, в том числе с минометами и тяжелым стрелковым вооружением, а также дополнительным снаряжением, которое необходимо для выполнения специальных задач. Военнослужащие совершат прыжки с парашютом на незнакомую местность, совершат многокилометровые марш-броски и уничтожат условного противника с использованием навыков ножевого боя.

С начала текущего года военнослужащие разведывательных подразделений танкового объединения ЗВО в рамках воздушно-десантной подготовки совершили на полигонах порядка 100 прыжков с парашютом.

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