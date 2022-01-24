24.01.2022 (19:15)

В Москве в единственный в России музей салютов и фейерверков поступила РСЗО «Смерч»

В единственный в России музей салютов и фейерверков, расположенном на территории гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО), поступила реактивная система залпового огня «Смерч».

В настоящее время военнослужащие проводят замену неисправных деталей и механизмов, устраняют коррозию частей орудий, проводят смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках вооружения будет подготовлена информация для гостей музея.

Музей салюта и фейерверков открылся в октябре 2017 года в 50-ю годовщину формирования салютного дивизиона ЗВО. Выставочный комплекс насчитывает более 170 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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