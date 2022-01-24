24.01.2022 (19:00)

Юнармейский отряд имени Героя Советского Союза А.П. Попова провел благоустройство братской могилы в преддверии 79-й годовщины освобождения Воронежа

Активисты отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» имени Героя Советского союза А.П. Попова провели мероприятия по благоустройству территории Братской могилы №213 в преддверии 70-й годовщины освобождения города Воронежа.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Память. Слава. Гордость» в микрорайоне Репное Воронежской области, где ребята провели очистку территории от снега и веток, а также возложили цветы к Мемориальной доске. После проведённого благоустройства юнармейцы заступили в почётной караул, а руководители отряда провели с ребятами уроки мужества, рассказав о подвигах похороненных красноармейцев.

Ежегодная патриотическая акция «Память. Слава. Гордость» в Воронежской области проходит с 17 по 25 января. В текущему году в неё войдут мероприятия спортивных игр среди учащихся школ и студентов среднего профобразования под названием «Спорт против терроризма», возложение цветов воинскому захоронению №10, а также к другим памятным доскам Воронежа и микрорайонов Сомово, Репное, Краснолесный. Дистанционно исторический экскурс «И выстояли, и победили» и патриотическая викторина «Поиск».

В мероприятии по благоустройству территории памятника приняло участие около 20 юнармейцев Воронежской области.

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