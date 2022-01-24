24.01.2022 (18:45)
Корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота вышли в море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки
20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.
В море корабли Балтийского флота, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению — противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.
В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.
Справочно:
В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе–феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.