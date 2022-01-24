24.01.2022 (18:45)

Корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота вышли в море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота вышли в море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки

20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

В море корабли Балтийского флота, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению — противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Справочно:

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе–феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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