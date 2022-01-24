24.01.2022 (18:30)

В соединениях и частях Балтийского флота проходят плановые занятия по боевой готовности

В соединениях и частях Балтийского флота начались плановые комплексные занятия по боевой готовности.

Плановые тренировки по боевой готовности начались в соединениях и воинских частях Балтийского флота. К занятиям привлечено более 1.5 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

В рамках тренировок военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, где, в свою очередь, основное внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Занятия пройдут в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие отработают действия в составе подразделений, далее тренировки будут проводиться в составе соединений и воинских частей.

На завершающем этапе на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, танков Т-72Б3 по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника. Одновременно с сухопутными подразделениями морская авиация и расчеты ПВО флота отработают комплекс задач по своему предназначению.

К мероприятиям привлечены соединения и части армейского корпуса Балтийского флота, морской авиации, соединения противовоздушной обороны флота, морской инженерной службы флота.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех воинских частей требований по боевой готовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств.

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