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24.01.2022 (18:15)

Боевые пары МиГ-31БМ ЦВО отработали «охоту» на условного противника в Пермском крае

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения учебно-боевых задач отработали «охоту» на воздушные суда условного противника в небе над Пермским краем.

Летчики МиГ-31БМ выполнили парный взлет и приступили к отработке учебно-боевых задач в составе пар «ведущий-ведомый». Экипажи истребителей-перехватчиков с помощью бортовой станции «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства и отработали обнаружение воздушных судов условного противника в диапазоне высот от 400 до 18000 метров.

В результате парного патрулирования экипажи МиГ-31БМ обнаружили более 50 летательных аппаратов, движущихся на скоростях от 600 до 2000 км/ч. Воздушные цели летчики истребителей-перехватчиков идентифицировали с помощью системы опознавания «свой-чужой», принуждая воздушные суда условного противника к посадке на обозначенный аэродром.

В отработке учебно-боевых задач было задействовано 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также около 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Центральный военный округ
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