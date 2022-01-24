24.01.2022 (18:00)

Личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии принял участие в торжественном открытии месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы

Личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии принял участие в торжественном открытии месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы. Мероприятие, которое традиционно проходит с 1963 года, состоялось в одной из школ города Чебоксары.

В рамках месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы пройдут соревнования по морскому многоборью, троеборью, армрестлингу, волейболу, районные состязания по стрельбе, лыжные гонки, городской смотр-конкурс «Юный патриот», а также танцевальные конкурса «Танцы 21», «Проспект детства».

Кроме того, для школьников проведут уроки мужества, экскурсии в музее Боевой славы 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.

В торжественной линейке также приняли участие представители Центра антинаркотической пропаганды «Мотивация», региональное отделение ДОСААФ России.

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