24.01.2022 (17:45)

Военнослужащие железнодорожных бригад ЗВО примут участие в новом конкурсе АрМИ–2022 «Стальная магистраль»

Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке к новому конкурсу Армейских международных игр-2022 «Стальная магистраль».

На первом отборочном этапе будут определены лучшие специалисты во взводах и ротах. Второй этап будет проведен среди батальонов на учебно-материальной базе в пунктах постоянной дислокации.

Третий этап состоится на территории одного из соединений железнодорожных войск ЗВО, в ходе которого определятся наиболее подготовленные к финалу специалисты: мостовики, путейцы, бульдозеристы и экскаваторщики, автокрановщики и водители автотранспортных средств.

Конкурс позволит не только выявить наиболее подготовленного специалиста войск, но и привнести элемент состязательности в процесс подготовки военнослужащих для формирования сборной команды для участия в АрМИ-2022.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице