24.01.2022 (17:30)
Российские миротворцы завершили ревакцинацию от COVID-19
В Самарской области завершилась ревакцинация всех военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО).
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом. Вакцинация проходит в целях создания коллективного иммунитета.
Процедура проводится только после осмотра терапевтом с измерением давления и температуры тела вакцинируемого, а также подтверждения согласия на добровольное введение компонентов препарата. После иммунизации военнослужащий получает специальный сертификат о прохождении вакцинации.
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