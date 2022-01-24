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24.01.2022 (17:30)

Российские миротворцы завершили ревакцинацию от COVID-19

В Самарской области завершилась ревакцинация всех военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО).

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом. Вакцинация проходит в целях создания коллективного иммунитета.

Процедура проводится только после осмотра терапевтом с измерением давления и температуры тела вакцинируемого, а также подтверждения согласия на добровольное введение компонентов препарата. После иммунизации военнослужащий получает специальный сертификат о прохождении вакцинации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19 , Миротворец
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