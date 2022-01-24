24.01.2022 (17:15)

Более 70 единиц вооружения и техники поступит в 2022 году на военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии

Военные базы РФ на территории Таджикистана и Киргизии в 2022 году получат на вооружение более 70 единиц военной техники. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В российские военные базы, дислоцированные в Киргизии и Таджикистане, поступит более 70 единиц вооружения и военной техники в текущем году», - сказал Лапин.

Объединенная российская военная база Кант в Республике Кыргызстан является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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